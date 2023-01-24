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Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya hakem Abdulkadir Bitigen ve VAR kararları damga vurdu. Özellikle Fenerbahçe'nin ikinci golü ve Ümraniye'nin iptal edilen ikinci golüyle ilgili tartışmalar yaşanırken, beIN Trio ekibi hem bu iki pozisyonu hem de mücadeledeki diğer hakem kararlarını değerlendirdi.

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  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    Eski hakemler Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'dan oluşan beIN Trio ekibi, Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kararlarını yayımcı kuruluşta değerlendirdi. İşte yorumlar...
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 6. dakikada Arao'ya kart gerekir mi?

    Lale Orta: Hakem uyardı, saygı gösteriyorum.

    Deniz Çoban: Maçın başı ama kart olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Ben kontrolsüz dalış, sarı gerekli.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 36. dakikada Crespo'nun hareketine kart gerekir mi?

    Lale Orta: Topa vurduktan sonra ayak teması oluyor. Sadece bir faul.

    Deniz Çoban: Crespo topla oynuyor ama ayağını dizinden bükebilir, bükmüyor. Sarı gösterse daha doğru olur.

    Bülent Yıldırım: İyi niyetle Crespo topa temas ediyor. Burada faul var. Ama faul kararı sonrası Crespo, hakeme itiraz ediyor. İtirazdan kart olmalıydı.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: Valencia'nın iptal edilen golünde ofsayt var mı?

    Lale Orta: Yardımcı hakemlerin de rolleri önemli. Yardımcı hakem doğru bir uygulama yapmış.

    Deniz Çoban: Ofsayt doğru.

    Bülent Yıldırım: Doğru bayrak, ofsayt var.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 45+2'de Crespo'nun faulünde kart gerekir mi?

    Lale Orta: Kart olmaz.

    Deniz Çoban: Kart yok.

    Bülent Yıldırım: Kart olmaz.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 45+3 Umut Nayir penaltı bekledi, bir şey var mı?

    Lale Orta: İlk itmeyi Ümraniyesporlu futbolcu yapıyor, penaltı yok.

    Deniz Çoban: Penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: 'Nayır' diyeceğim, penaltı yok.

     
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 45+4'e Onur'un faul beklediği pozisyonda devam doğru mu?

    Lale Orta: Onur ayağını rakibine takıyor, burada aldatma var.

    Deniz Çoban: Kolay çözülecek pozisyon değil. Hakem yanılıp, rakibi atabilir. MHK'nin bu aldatan oyunculara bir girişimde bulunması lazım.

    Bülent Yıldırım: Burada faul yok, Onur ayağını rakibe takıyor.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 50. dakikada Samet Akaydın'ın pozisyonunda kart gerekir mi?

    Lale Orta: Bu pozisyon öncesinde Emre Mor'a faul yapıldı ama görmedi. Sonrasında Samet Akaydın bunu yaptı. Sarı kart.

    Deniz Çoban: Sarı kart çıkmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Rakibi dikkatsiz hamle yaptı. Sonrasında Samet de Umut'un ayağına sportmence olmayan şekilde sıyrık attı. Emre Mor'u devam ettirdi, buna sarı vermeliydi.

     
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: Ferdi'nin bir ihlali var mı, penaltı mı?

    Lale Orta: Aldatma var, Ferdi'nin müdahalesi yok.

    Deniz Çoban: Bu hareketler sportmence değil. Atanlar suçlu ama hakemlerin suçu yok! MHK'nın suçu var, buna dikkat çekmiyorlar.

    Bülent Yıldırım: Yakalayamadığınız sürece, bunlar artarak devam ediyor. Çok zor ve sert bir lig. Sportmenliğe aykırı bir aldatma. Ver hemen kartı.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 57. dakikada Valencia penaltı bekledi, penaltı var mı?

    Lale Orta: Yok.

    Deniz Çoban: Yok.

    Bülent Yıldırım: Yok.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: Ümraniyespor'un penaltı beklediği pozisyonda devam doğru mu?

    Lale Orta: Penaltı yok. Ümraniyesporlu oyuncunun, Fenerbahçeli oyuncunun boynuna hamlesi var. Penaltı görmedim.

    Deniz Çoban: Net şekilde penaltı değil ve ayrıca hücum faul var. Sarı kart olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: İrfan Can'ın itmesinde o şiddetle kuvvet yok, penaltı olmaz. Devam doğru.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 88'de Batshuayi'nin sarı kartı doğru mu?

    Lale Orta: Kontrolsüz faul, sarı doğru.

    Deniz Çoban: Sarı doğru, 6. dakikadaki pozisyonla birleştirebilirim. İkisi de aynı.

    Bülent Yıldırım: Ayağını boşluğa kaldırdı, rakibe vurmadı. Sarı yeterli.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 89'da Fenerbahçe'nin verilen ikinci golü doğru mu? Faul var mı?

    Lale Orta: Pozisyonda ofsayt yok ama yardımcı yanlış bayrak kaldırdı. Faul için VAR pozisyonu inceledi. Samet'in ayağı topa uzanıyor. Vücut vücuda bir mücadele var, faul yok.

    Deniz Çoban: Faul yok, golün verilmesi çok normal.

    Bülent Yıldırım: Samet çok hızlı ve topa dokundu, Geraldo da topu kaybettiği için düşüyor. Bu yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay sıkıntılı, ofsaytı bilmiyor. Bayrak sonrası kaos çıkıyor.

    Erman Toroğlu: Faul yok.

    Fırat Aydınus: Faul yok.

    Deniz Ateş Bitnel: Faul yok.

    Ahmet Çakar: Faul var.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: 90+8'de Ümraniyespor'un iptal edilen ikinci golünde karar doğru mu?

    Lale Orta: "İyi ki VAR, var" dediğimiz anlardan oldu. Net bir çekilme var. Hakem görse daha iyi olurdu. VAR'ın çağırması doğru.

    Deniz Çoban: Niye hakem bu kadar açık çekmeyi görmedi? Herhalde aşağıya bakıyordu, yukarıyı görmedi. VAR'ın olması çok kritikti. VAR monitörünü gelecek sene karşıya amalıyız. Hakemler, VAR'a gidemiyor. TFF bunlara kart çıkacağını söyledi ama çıkmıyor. MHK de atamalarda işin tadını kaçırdı. Ümraniyespor kupada elendi, Abdulkadir Bitigen o maçın VAR hakemiydi ve penaltıya Ümraniye tepki gösterdi. Yine Ümraniye maçına verdiler!

    Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bu faulü nasıl görmüyor? Batshuayi sinirleniyor ama eliyle 'Yeter artık' diye itiyor, vurmuyor. O yüzden Batshuayi'ye bir kart gerekmez. Orta hakem bu pozisyonu yakalamalıydı. VAR'ı zora itti.
  • Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?

    SORU: Batshuayi için kalkan ofsayt bayrağı doğru mu?

    Lale Orta: Batshuayi ofayt değil, yanlış bayrak.

    Deniz Çoban: Ofsayt söz konusu değil.

    Bülent Yıldırım: Böyle yardımcı ile maça çıkarsanız, 'Maçı mı yöneteceğim, bu çocukları mı koruyacağım?' diye düşünür.

    Erman Toroğlu: Faul var.

    Fırat Aydınus: Faul var.

    Deniz Ateş Bitnel: Faul var.

    Ahmet Çakar: Faul var.

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