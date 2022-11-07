UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider bitiren ve adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza attı. İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi ile ilgili bilgiler...