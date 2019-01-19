Devre arasında kadrosuna sadece Sadık Çiftpınar'ı katan ve orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Portekizli orta saha Adrien Silva'ya çevirmişti. Sarı-lacivertliler bu konuda bir dizi girişimde bulunurken Silva'nın babası ve aynı zamanda menajeri olan Manuel Silva,oğlunun geleceğine dair açıklama yaptı.

Fransa basınından Foot Mercato'ya konuşan Manuel Silva, oğlunun Leicester City'den kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığını doğruladı ve şunları söyledi:

"Adrien birkaç maçtır şans bulamıyor. Bu bir teknik direktör kararıdır ve saygı duyuyoruz. Adrien kulüp ve menajer Puel'in seçimlerine saygı duyuyor"

Transfer tekliflerine dair açıklamalar da yapan Silva, "Fransa, İspanya ve İtalya'dan kulüplerle 6 aylık kiralama teklifleri üzerine görüşüyoruz. Adrien sadece milli takıma dönecek süreyi bulacak kadar forma şansı bulmak istiyor" dedi.

Oğlunun 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğunu vurgulayan Silva, "Adrien, Puel'in kadro planları arasında yer almıyorsa ayrılabilir ve başka bir kulübe kiralanabilir" ifadelerini kullandı.