Fenerbahçe'nin Twente zaferi Hollanda basınında
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Twente arasında oynanan ve 5-1 sona eren UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı Hollanda basınında geniş yer buldu.
Sarı lacivertlilerin tura çok yakın olduğu vurgulanırken medya kuruluşları şu başlıklarla haberleri okuyucularıyla paylaştı:
NU: "Twente’nin Avrupa macerası İstanbul’da geçirilen acı dolu gecenin ardından sona ermiş görünüyor. Eski Twente oyuncusu Oosterwolde ve eski Feyenoord oyuncusu Szymanski’nin golleriyle Fenerbahçe karşılaşmayı 5-1 kazandı."
De Telegraaf: "Twente gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye’de Avrupa dramı yaşıyor. Kırmızı kart, Twente’nin UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saracoğlu’na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü."
"Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. Fenerbahçe karşısında İstanbul’daki 5-1’lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor."
Voetbal International: "Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansıza yakın bir görevle karşı karşıya kaldı. Twente, Türk metropolünde paçayı kurtaramadı."
"Twente’nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul’daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste’de Konferans Ligi’nde yer almak için bir mucize gerekecek."
Algemeen Dagblad: "Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul’da büyük kayıp, Twente için İstanbul’da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi."
NOS: "Mücadelede 10 kişi kalan Twente, Fenerbahçe karşısında zorlandı. Twente’nin yoluna devam edebilmesi için rövanşta mucizeye ihtiyacı var."
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında ağırladığı Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. 42. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe, Oosterwolde, Szymanski, İrfan Can Kahveci (2) ve Tadic'in (pen.) golleriyle zafere uzandı.