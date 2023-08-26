Fenerbahçe'nin Twente zaferi Hollanda basınında

"Twente’nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul’daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste’de Konferans Ligi’nde yer almak için bir mucize gerekecek."

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Algemeen Dagblad: "Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul’da büyük kayıp, Twente için İstanbul’da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi."