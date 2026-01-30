Fenerbahçe'nin UEFA geliri yaklaşık 19,5 milyon Euro!

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin Euro'luk kazanca ulaştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin Euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon Euro'ya ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon Euro'luk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon Euro (ortalama 4,99 milyon Euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon Euro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin Euro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon Euro daha kazanacak.