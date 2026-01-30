Habertürk
        Fenerbahçe'nin UEFA geliri yaklaşık 19,5 milyon Euro! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA geliri yaklaşık 19,5 milyon Euro!

        Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, 19 milyon 475 bin Euro'luk kazanca ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon Euro daha kazanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:54
        Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde dev gelir!
        UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin Euro'luk kazanca ulaştı.

        Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin Euro ile açılışı yaptı.

        Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon Euro'ya ödüllendirildi.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon Euro'yu kasasına koydu.

        Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon Euro'luk gelire uzandı.

        Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon Euro (ortalama 4,99 milyon Euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon Euro oldu.

        Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin Euro daha yazdırdı.

        Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon Euro daha kazanacak.

        Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

        FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ
        Kazanç Kalemleri Milyon €
        Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu 0,175
        Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme) 4,29
        Avrupa Ligi katılım 4,31
        Galibiyet 1,35
        Beraberlik 0,45
        Lig derecesi 1,45
        Yayın havuzu değerlemesi 4,99
        Katsayı 2,16
        Son 16 play-off turu 0,3
        Toplam kazanç 19,475
        Sonraki turların ödülleri
        Son 16 turu 1,75
        Çeyrek final 2,5
        Yarı final 4,2
        Final 7
        Şampiyon 6
