Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Sertaç Komsuoğlu!

Fenerbahçe, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını KAP'a bildirdi. Erol Bilecik'in yerine Sertaç Komsuoğlu atandı.

Sarı-lacivertli kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevres Erol Bilecik, 29.06.2018 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteğiyle 16.07.2025 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komşuoğlu'nun ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.