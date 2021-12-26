Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi. Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında Karagümrük karşısında olduğu gibi Zeki Murat Göle yer alacak.