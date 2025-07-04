Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatılıyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç imzalara da odaklandı.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde ile sözleşme uzatma kararı aldı.
Genç oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılacağı aktarıldı.
Öte yandan Hollandalı futbolcunun maaşına ciddi bir zam yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çok fazla forma giyemeyen Oosterwolde, 14 maçta 1.274 dakika süre aldı.
Transfermarkt verilerine göre; Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.