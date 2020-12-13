Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları: 2
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt, Busa, Ceren Kestirengöz, Gülce Güçtekin)
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Seda Aslanyürek, Selis Selvi)
Setler: 25-16, 25-22, 22-25, 23-25, 15-8
Süre: 133 dakika (24, 26, 33, 32, 18)
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