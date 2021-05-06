Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1,5 sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen Amerikalı smaçör Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı. Bu zamana kadar sahada göstermiş olduğu mücadele ve verdiği tüm emekleri için Kelsey Robinson'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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