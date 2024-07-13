Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor: Pürüz çözüldü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor: Pürüz çözüldü

        Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor. Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de bulunan 27 yaşındaki yıldızın transferindeki pürüzler halledildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe 27 yaşındaki yıldıza kavuşuyor.

        Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini sabah saatlerinde veto etmişti.

        Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli idareciler ve oyuncu tarafı devreye girdi ve resmi temaslara başladı.

        Yapılan müzakereler sonrasında lig yönetimiyle aradaki pürüzler çözüldü ve transferin önündeki engeller ortadan kalktı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

        Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler