Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor: Pürüz çözüldü
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor. Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de bulunan 27 yaşındaki yıldızın transferindeki pürüzler halledildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe 27 yaşındaki yıldıza kavuşuyor.
Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini sabah saatlerinde veto etmişti.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli idareciler ve oyuncu tarafı devreye girdi ve resmi temaslara başladı.
Yapılan müzakereler sonrasında lig yönetimiyle aradaki pürüzler çözüldü ve transferin önündeki engeller ortadan kalktı.
Sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.