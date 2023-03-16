UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmek için bu akşam sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlıyor. İspanya'da oynanan mücadelede rakibine 2-0 mağlup olan sarı lacivertliler, saha ve seyircisi önünde çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyacak. İşte, milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Fenerbahçe Sevilla maçına ilişkin ayrıntılar...