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Fenerbahçe, sezonu kötü rekorlarla bitirdi

AA

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, sezon içinde birçok kötü istatistiğe imza attı

Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni başkan ve yönetimle beraber kulüpte köklü bir değişime gitti.

20 yıllık bir dönemin ardından Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç yönetiminde sarı-lacivertliler, ilk sezonunu oldukça kötü bir şekilde bitirdi.

Sezon içerisinde 3 kez teknik adam değişikliğine giden Fenerbahçe, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarıya ulaşamadı.

3 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe, sezon içerisinde futbol takımını 3 farklı teknik adama emanet etti.

Yeni başkan Ali Koç'un göreve ilk getirdiği Hollandalı Phillip Cocu ile ligin 10. haftasına kadar yola devam edebilen sarı-lacivertliler, daha sonra görevi Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'a emanet etti.

Koeman yönetiminde Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yaşanırken, sarı-lacivertli taraftarlar bu dönemde tribünlerde neredeyse her maç Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Koeman ile ligde 5 maç yola devam eden Fenerbahçe, son olarak teknik direktörlük görevine taraftarların ısrarla istediği Ersun Yanal'ı getirdi ve sezonu tecrübeli çalıştırıcıyla tamamladı.

AVRUPADA VE KUPADA DA BAŞARISIZ

Süper Lig'e oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, D Grubu'nda Spartak Trnava, Dinamo Zagreb ve Anderlecht ile karşılaştı.

Grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada tamamlayabilen sarı-lacivertliler, son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımıyla eşleşti.

Seyircisi önünde 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine deplasmanda 3-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına da veda etti.

Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde tek hedef olarak görülen Ziraat Türkiye Kupası'na da erken havlu attı.

Kupaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, Giresunspor ile eşleşti. Spor Toto 1. Lig'deki rakibini 1-0 ve 5-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, bir diğer alt lig temsilcisi Ümraniyespor ile eşleşti.

Fenerbahçe, nispeten kolay görülen rakibi karşısında ise beklenmedik şekilde kupaya veda etti.

Son 16 turunda eşleştiği rakibine 2 maçta da 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kulvarda da bekleneni veremedi.

TRANSFERLERDEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan konulardan biri ise transferler oldu.

Yeni başkan Ali Koç'un sportif direktörlük görevine getirdiği Fransız futbol adamı Damien Comolli önderliğinde transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sezon boyunca toplam 16 transfere imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon gerçekleştirdiği transferlerden beklenen performansı alamadı.

KÖTÜ REKORLAR

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda tarihine geçen kötü istatistikleri şöyle:

- Sarı-lacivertliler, 18 takımla oynanan 30 sezon dikkate alındığında topladığı 17 puanla 17. sırada yer aldı ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

- Fenerbahçe, 2018'de ortaya koyduğu performansla son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu.

- Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı (15) dönemi yaşadı.

- Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı ve 28 yıl sonra rakipleri karşısında galip gelemeden sezonu tamamladı.

- Fenerbahçe, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez sezonu 10 yenilgi alarak bitirdi.

- Sarı-lacivertliler, 18 takımlı oynanan 30 sezonda en az galibiyet aldığı dönemi yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 34 maçta 11 galibiyet alabildi.

- Fenerbahçe, sezonu 0 averajla bitirerek tarihinin en kötü averajla tamamladığı 1990-1991 (0) sezonunu tekrar etti.

- Sarı-lacivertliler, sezonu 44 golle tamamlayarak 40 gol atabildiği1985-1986 sezonunun ardından en kötü performansını sergiledi.

- Fenerbahçe, yediği 44 golle ise en kötü 2. savunma performansı olan ve yine aynı sayıda gol yediği 1999-2000 sezonunu tekrar etti.

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