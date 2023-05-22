Fenerbahçe Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için beklenen tarih geldi çattı. Deplasman golü kuralanının olmadığı ve kazanan takımın adını finale yazdıracağı zorlu karşılaşmaya dair ayrıntıları derledik. İşte, Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sorularının cevapları...