Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde yaptığı son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, haftaya 50 puanla 7. sırada giriyor. Sivasspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Falette, Ozan, Dirar, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.

28. RANDEVU

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.