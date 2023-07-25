Livakovic transferinde işler karıştı - Fenerbahçe'de transfer gündemi
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin listesinin başındaki isimlerden biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'de flaş bir gelişme yaşandı! Öte yandan Joao Pedro ile yolların ayrılması bekleniyor; İtalya'dan 3 ekip oyuncunun peşinde... Altay Bayındır ise Premier League devinin hedefinde; ödenecek bonservis bedeli bile yazıldı. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'nin listesinin başındaki isimlerden biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'de flaş bir gelişme yaşandı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, Livakovic için her konuda anlaşmıştı ancak transfer süreci henüz sonuçlanmayınca bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için devreye girdi.
Haberde Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb cephesinden anlaşmaya sadık kalmasını umduğu belirtilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihinin de Livakovic olduğu ifade edildi.
2015/16 sezonunun başında ZK Zagreb'ten Dinamo Zagreb'e transfer olan Livakovic, kulübünün formasıyla 283 karşılaşmada yer alırken, 131 maçta kalesini gole kapadı. 28 yaşındaki file bekçisi, Hırvatistan Milli Takımı ile de 45 karşılaşmaya çıktı.
PEDRO'YA 3 TALİP
Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı sakatlık sonrasında kendisinden beklenenden uzak bir performans sergileyen Joao Pedro ile yolların ayrılması bekleniyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'dan Lecce, Hellas Verona ve Torino, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Üç kulübün de oyuncuyu transfer etmek için hayli istekli olduğu belirtilen haberde, kulüplerin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade edildi.
Geçen sezonun başında sarı lacivertli kulübe transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
İNGİLİZ DEVİ ALTAY'IN PEŞİNDE
Altay Bayındır için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.
İngiliz ekibinin oyuncu için 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Altay için Ajax'ın da devrede olduğunun altı çizildi.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan boşalacak kaleci pozisyonunu Dominik Livakovic ile doldurmayı planladığı da aktarıldı.
2019/20 sezonunun başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, sarı lacivertli forma ile çıktığı 141 karşılaşmanın 42'sinde kalesini gole kapadı.
SZALAİ'DEN KASAYA 368 MİLYON TL
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Alman ekibi Hoffenheim'e transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler 12 milyon 300 bin Euro (yaklaşık 368 milyon TL) fesih bedeliyle, Macar stoperin transferine izin verildiğini açıkladı.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin de kulüp tarafından ödeneceğine vurgu yapıldı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuyu 2020- 21 sezonunun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan 2 milyon 200 bin Euro'ya renklerine katmıştı.