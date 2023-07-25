Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'nin listesinin başındaki isimlerden biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Alfredo Pedulla'nın haberine göre oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, Livakovic için her konuda anlaşmıştı ancak transfer süreci henüz sonuçlanmayınca bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için devreye girdi.