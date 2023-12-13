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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının oynanacağı tarih merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının oynanacağı tarih ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 00:12 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:12
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        1

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava engelini geçip gruptan lider çıkmak istiyor. Karşılaşmaya televizyon ekranlarından takip edecek taraftarlar, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tarihini ve saatini mercek altına aldı. Peki, "Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zor mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

        11.12.2023 Pazartesi günü saat: 11:00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; ( 2 adet bilet )

        12.12.2023 Salı günü saat: 11:00 itibariyle Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)

        13.12.2023 Çarşamba günü saat: 11:00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.

        5

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

        6

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’İ

        40 Dominik Livakovic

        21 Bright Osayi-Samuel

        24 Jayden Oosterwolde

        6 Alexander Djiku

        7 Ferdi Kadıoğlu

        10 Dusan Tadic

        17 İrfan Can Kahveci

        80 İsmail Yüksek

        35 Fred

        53 Sebastian Szymanski

        9 Edin Dzeko

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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