Fenerbahçe taraftarından, Partizan'a tarihi cevap!

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, Partizan'a konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ CEVAP!

İstanbul’daki rövanşta ise Fenerbahçe taraftarları karşılık verdi. Maçın başında tribünlerde 28 Haziran 1389'da gerçekleşen I. Kosova Muharebesi'nin resmedildiği pankart açıldı. Sarı-lacivertli tribünlerde açılan "Hepiniz Türksünüz" yazılı pankartta, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hakimiyetine gönderme yapıldı.

🇹🇷 Fenerbahçe tribünlerinin Partizan maçı öncesi hazırladığı pankart: "Hepiniz Türksünüz!" 📸 pic.twitter.com/Tr9gDvHObO — HT Spor (@HTSpor) February 25, 2026