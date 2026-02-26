Canlı
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe taraftarından, Partizan'a tarihi cevap! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe taraftarından, Partizan'a tarihi cevap!

        EuroLeague'de Partizan deplasmanında yaşanan provokatif pankarta Fenerbahçe taraftarından tarihi bir yanıt geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, İstanbul'daki rövanşta açtıkları "Hepiniz Türksünüz" pankartıyla Osmanlı'nın Balkanlardaki mirasına vurgu yaparak tribünlerde ses getirdi.

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 11:10
        Fenerbahçe'den Partizan'a tarihi cevap!

        EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, Partizan'a konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

        FENERBAHÇE'DEN TARİHİ CEVAP!

        İstanbul’daki rövanşta ise Fenerbahçe taraftarları karşılık verdi. Maçın başında tribünlerde 28 Haziran 1389'da gerçekleşen I. Kosova Muharebesi'nin resmedildiği pankart açıldı. Sarı-lacivertli tribünlerde açılan "Hepiniz Türksünüz" yazılı pankartta, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hakimiyetine gönderme yapıldı.

        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki! Haberi Görüntüle
