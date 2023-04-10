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Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı. Arao'nun sayılmayan golü ve Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple sözleşme uzatıp uzatmayacağı hakkındaki soruya ise flaş bir yanıt verdi.

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Portekizli teknik adam, Arao'nun faul gerekçesiyle iptal edilen golü ve Valencia'nın penaltı beklediği pozisyon için flaş ifadeler kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

    "GOL VE PENALTI NEDEN VERİLMEDİ, ANLAMADIM"

    Portekizli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım! İptal edilen golü şimdi yine gördüm, neden iptal edildi yine anlamadım. Buna faul veriyorlarsa, hepsine faul verecekler. Kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum." ifadesini kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

    "G.SARAY DA PUAN KAYBEDECEK"

    Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz." dedi. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

    SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT!

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayağı yönünde gelen soruya da yanıt verdi. Jesus, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

    Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor. Jesus'un adı Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımları ile birlikte eski kulübü Flamengo ile anılıyor.

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