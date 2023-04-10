Jorge Jesus: Gol ve penaltı neden verilmedi anlamadım!

"GOL VE PENALTI NEDEN VERİLMEDİ, ANLAMADIM"

Portekizli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım! İptal edilen golü şimdi yine gördüm, neden iptal edildi yine anlamadım. Buna faul veriyorlarsa, hepsine faul verecekler. Kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum." ifadesini kullandı.