Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Victor Moses konusunda Nijerya basınından flaş bir iddia geldi. footballlive.ng isimli internet sitesinin haberine göre Chelsea'nin 28 yaşındaki yıldızı, Fenerbahçe'nin teklifini önceliğinin İngiltere'de kalmak olduğunu belirterek reddetti. Moses'in Crystal Palace, Huddersfield, Fulham ve Cardiff City ile temasta olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARMIŞ

Haberde Fenerbahçe'nin Moses için masaya koyduğu teklif de aktarıldı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun 6 aylık maaşı ve kiralama bedeliyle birlikte 3.2 milyon pound, yani yaklaşık 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Moses'in Ada'da herhangi bir takımla anlaşamaması halinde ise Fenerbahçe'yi tekrar gündeme alabileceği belirtildi.

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