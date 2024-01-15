Fenerbahçe, Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı!
Fenerbahçe, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi
Giriş: 15.01.2024 - 21:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:11
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.