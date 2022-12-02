Fenerbahçe - Villarreal maçı için nefesler tutuldu. Dünya Kupası arasında hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak. Dostluk turnuvası kapsamında ikinci maçına çıkacak Fenerbahçe ilk maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları...