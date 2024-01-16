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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe, yarın Polski Cukier UMCS Lublin'i ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe, yarın Polski Cukier UMCS Lublin'i ağırlayacak

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında yarın Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:45
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        Fenerbahçe'nin konuğu Lublin
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        FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 19:00'da Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin takımını ağırlayacak. Müsabaka Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

        Grupta oynadığı 11 maçın 9'unu kazanan ve ikisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 20 puanla ilk sırada yer alıyor.

        Polski Cukier UMCS Lublin ise 2 galibiyet, 9 mağlubiyetle grupta son sırada bulunuyor.

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