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Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

Sezonu ezeli rakibinin arkasında ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, Celta Vigo'nun kaptanını gözüne kestirdi. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupada zafere uzanmıştı.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in satılma ihtimaline karşılık o bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Celta Vigo'nun kaptanını aldı.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Diario AS'ın haberine göre, İspanyol ekibi Celta Vigo ile 14 sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan kaptan Hugo Mallo'yu Fenerbahçe istiyor.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Sarı-lacivertli takımın devre arasında da 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu için transfer girişiminde bulunduğu iddia edilirken, sözleşmesinin sona ermesiyle transferin daha kolaylaştığı belirtildi.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    MLS ve Brezilya'dan da talipleri bulunan Mallo bu sezon takımla birlikte 28 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Deneyimli oyuncu, İspanyol ekibiyle 448 maçta 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

     
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

    Transferin gerçekleşmesi durumunda Mallo, kariyeri boyunca ilk defa başka bir takımın formasını giyecek.
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!
  • Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!

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