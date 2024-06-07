Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru
Tottenham Başkanı Levy, karışıklıktan faydalanarak Son'u almaya çalışan Mourinho'yu engelleyemezse Rennes'ten Doue'yi bitirecek. Ada medyası, Sterling'in de Fenerbahçe'ye yakın olduğunu bildiriyor. Öte yandan ESPN, İlkay Gündoğan ve Lewa'nın mutsuz olduğunu yazdı
Ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya imza attıran Fenerbahçe, son günlerde dünyaca ünlü yıldızlarla anılır hale geldi.
Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung Min-Son için oldukça ciddi haberler var. Ada'da; bir dönem Tottenham'da görev yapan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için talepte bulunduğu konuşuluyor.
Daily Express, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin, Son'un ayrılığına izin vermediğini ancak kulüpteki karışıklık nedeniyle oyuncunun ayrılığı düşündüğünü yazdı.
Jose Mourinho'nun da bu kargaşadan faydalanmaya çalıştığı belirtildi. Fransız devi PSG'nin de Güney Koreli futbolcu için temasta olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibi, Son'u tutmayı başaramazsa Rennes'ten Desire Doue'ye yönelecek. Ancak PSG, tıpkı Tottenham gibi Doue'nin durumunu da yakından izliyor.
Chelsea, yedek kalan İngiliz kanat Sterling'den yüksek maaş sebebiyle çıkış yapmak istiyor. Ada medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe bu oyuncuyla söz kesti, Fabrizio Romano ise şu an sürecin olumsuz geçtiğini yazdı.