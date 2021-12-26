STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Berke, Novak, Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun
YEDEKLER: Ertuğrul, Meyer, Rossi, Valencia, Pelkas, Muhammed, Zajc, Nazım, Tisserand, Burak
TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir
YEDEKLER: Abdulsamed, Ahmet, Awuku, Mallan, Mert, Haqi, Karim, Jospin, Miraç, Muhammed
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
9. RANDEVU
İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
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