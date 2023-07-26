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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıran Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk ediyor. Şimdiden büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri de ilk kez taraftarın önüne çıkacak. İşte, Fenerbahçe Zimbru maçına ilişkin tüm bilgiler...

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        Giriş: 26.07.2023 - 09:25
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        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam başlıyor. Bu yıl gruplara katılmak adına Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, 2. ön eleme ilk maçında bu akşam Zimbru ile kozlarını paylaşacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Zimbru mücadelesine dair bilgiler...

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        FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak.

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        FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Zimbru maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrcan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Crespo, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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