Fenerbahçe’de 3 eksik! Serdar Aziz...

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadroya alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına Teknik Direktör Erol Bulut tarafından riske edilmek istenmeyen Ferdi Kadıoğlu, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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