Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Ederson'a yabancı madde atan şahıs savcılığa sevk edildi!

        Fenerbahçeli Ederson'a yabancı madde atan şahıs savcılığa sevk edildi!

        Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçında sahaya yabancı madde atarak kaleci Ederson'un yaralanmasına sebep olan şahsın tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 17:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ederson'u yaralayan şahıs savcılığa sevk edildi!

        Kayserispor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli kaleci Ederson'a yabancı madde atarak yaralanmasına sebep olan taraftar tespit edildi.

        Fenerbahçe Kulübü, söz konusu şahsın savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumartesi akşamı Zencorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

        Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

        Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.

        Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.

        Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

        Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mezarlıktaki saldırıda kardeşi ölen kendisi de yaralanan Beyaz: Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz

        AKSARAY'da mezarlık ziyaretinde eniştesi Habip Emre Yıldırım'ın (38) tüfekli saldırısında boşanma aşamasındaki kardeşi Gamze Yıldırım'ı (35) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Beyaz Çakmak'ın (48), tedavisi devam ediyor. Eniştesinin en ağır cezayı almasını isteyen ve 'Artık Gamzeler ölmesin istiy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
