Fenerbahçeli Ederson'a yabancı madde atan şahıs savcılığa sevk edildi!

AKSARAY'da mezarlık ziyaretinde eniştesi Habip Emre Yıldırım'ın (38) tüfekli saldırısında boşanma aşamasındaki kardeşi Gamze Yıldırım'ı (35) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Beyaz Çakmak'ın (48), tedavisi devam ediyor. Eniştesinin en ağır cezayı almasını isteyen ve 'Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz' diyen Çakmak, ''Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler, işkenceler çekti. Biz kardeşimizi Habip Emre Yıldırım'ın elinden kurtaramadık'' dedi. (DHA) Daha Az Göster