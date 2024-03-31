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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye sürpriz talip!

        Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imza atan Michy Batshuayi için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:35
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        Fenerbahçe'nin 'yedek' golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atarak takımının Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki ilerleyişinde büyük pay sahibi oldu.

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        Belçikalı yıldız, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin yeniden gözdesi haline gelirken, İngiliz basınından bomba bir iddia geldi.

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        Givemesport'un haberine göre İngiltere Championship'te 2. sırada yer alan ve Premier Lig için planlamalara başlayan Leeds United, transfer listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı.

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        Haberde; 30 yaşındaki golcünün sene sonu sarı-lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına ve Premier Lig tecrübesi olduğuna da değinildi.

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        Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp, 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Batsman için, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.

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        Batshuayi, ilk olarak 2016-17 sezonunda Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olarak İngiliz futboluna adım attı. Burada pek fazla şans bulamayan ve kiralanan futbolcu, Crystal Palace'ta da 2 sezon kiralık olarak forma giydi.

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        İsmail Kartal'ın, santrfor mevkiinde ilk 11'de Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya daha fazla şans vermesine karşın Michy Batshuayi de muhteşem istatistikler yakaladı.

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        Bu sezon sarı-lacivertli formayla 36 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu maçların birçoğunda oyuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, 21 gol ve 3 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı.

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        Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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