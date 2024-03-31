Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imza atan Michy Batshuayi için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Fenerbahçe'nin 'yedek' golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atarak takımının Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki ilerleyişinde büyük pay sahibi oldu.
Belçikalı yıldız, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin yeniden gözdesi haline gelirken, İngiliz basınından bomba bir iddia geldi.
Givemesport'un haberine göre İngiltere Championship'te 2. sırada yer alan ve Premier Lig için planlamalara başlayan Leeds United, transfer listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı.
Haberde; 30 yaşındaki golcünün sene sonu sarı-lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına ve Premier Lig tecrübesi olduğuna da değinildi.
Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp, 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Batsman için, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.
Batshuayi, ilk olarak 2016-17 sezonunda Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olarak İngiliz futboluna adım attı. Burada pek fazla şans bulamayan ve kiralanan futbolcu, Crystal Palace'ta da 2 sezon kiralık olarak forma giydi.
İsmail Kartal'ın, santrfor mevkiinde ilk 11'de Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya daha fazla şans vermesine karşın Michy Batshuayi de muhteşem istatistikler yakaladı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 36 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu maçların birçoğunda oyuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, 21 gol ve 3 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.