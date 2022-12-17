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Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerini Brezilya'da sürdüren Vitor Pereira, sarı-lacivertli futbolcuya gözünü dikti. Portekizli teknik adam, yeni kulübü Flamengo'nun yöneticilerinden Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi.

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  • Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası! - Son dakika Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

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