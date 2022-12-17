Öte yandan Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla İtalyan ekibi Torino da yakından ilgileniyor. Serie A temsilcisinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin ise en az 10 milyon euro istediği öğrenildi.