Fenerbahçe, Jailson'un 4.5 milyon Euro ücret ile Dalian Pro'ya transfer olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu transferi sonrası Samandıra Can Bartu Tesislerine gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Jailson takım arkadaşlarına başarı diledi. Brezilyalı oyuncu göz yaşlarına hakim olamazken, takım arkadaşlarından da şampiyonluk beklediğini söyledi. Sarı lacivertli futbolcular da Jailson'u alkışlarla uğurladı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2020

Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda transfer olan Jailson ilk sezonunda toplamda 28 ikinci sezonunda ise toplamda 35 maça çıktı. Orta sahanın yanı sıra zaman zaman stoperde görev yapan Brezilyalı futbolcu bu bölgedeki performansıyla eleştirilmişti.