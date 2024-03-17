Ferdi Kadıoğlu için flaş transfer iddiası!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Fenerbahçe'de son 2 sezondur sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi...
Birçok Avrupa kulübünü peşine takan 25 yaşındaki milli futbolcunun talipleri giderek artıyor.
Yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi'ye dev bir talip daha çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığı iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Newcastle yetkilierinin 25 yaşındaki oyuncu hakkında Fenerbahçe'den bilgi istediği belirtildi.
Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
ALİ KOÇ, AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 resmi maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
1999 doğumlu oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.