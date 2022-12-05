Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor. Gündemden düşmeyen Ferdi için babasından da bir açıklama geldi. Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transferi hakkında konuştu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Geçtiğimiz sezon Vitor Perreira'nın Ferdi Kadıoğlu'nu bek pozisyonunda oynatmasıyla oyuncunun performansı yükselişe geçmişti. 
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Ardından Jorge Jesus ile çalışan Ferdi oynadığı oyunla Avrupa devlerini peşine taktı. 
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Önceliklerinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız." açıklamasını yaptı.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan ocak ayında Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. 
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Yaz aylarını beklemek istemeyen Milan, Ferdi'nin değerinin daha fazla artacağını düşünüyor.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Haberde Ferdi için ilk teklifin 12 milyon euro olacağı belirtiliyor.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

    Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve 2 asist yaptı. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.