Önceliklerinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız." açıklamasını yaptı.