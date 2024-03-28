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        Haberler Spor Futbol Fernando Santos'a Polonya'dan piyango! - Futbol Haberleri

        Fernando Santos'a Polonya'dan piyango!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a Polonya'dan iyi haber geldi. Santos, Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024 bileti alması üzerine eski takımından bonus kazanacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:34
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        Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos'a Avrupa'dan müjdeli bir haber geldi.

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        EURO 2024 Elemeleri play-off'unda Galler'i mağlup eden Polonya bu yaz Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı elde etti.

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        Polonya'yı 2023 yılının Ocak-Eylül ayları arasında çalıştıran Fernando Santos, Polonya'nın EURO 2024'e katılım hakkı kazanmasının ardından feshedilen sözleşmesi gereği 775 bin Zloti (180 bin Euro) ödeme alacağı iddia edildi.

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        Sport PL'nin haberine göre, Polonya'nın başında yalnızca 6 maç kalabilen 69 yaşındaki çalıştırıcı, sözleşme gereği 180 bin Euro kazanacak.

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        Portekizli deneyimli teknik adam, Polonya'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak maç başına 1.5 puan ortalaması yakalamıştı.

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