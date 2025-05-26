Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fevzi Layiç: İmkanlar ölçüsünde transfer yapacağız - Futbol Haberleri

        Fevzi Layiç: İmkanlar ölçüsünde transfer yapacağız

        Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, Bodrum FK maçının ardından ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, imkanlar ölçüsünde transfer yapacaklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 01:55 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İmkanlar ölçüsünde transfer yapacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç açıklamalarda bulundu.

        "HEDEFİMİZ İKİ YILDIR SÜREN TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK"

        Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Fevzi Layiç, "Ligin son maçı geçen hafta itibarıyla ligi bitirdik çok şükür. Çok yoğun bir 15 hafta geçirdik hepimiz. Biliyorsunuz yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte tabii önce teşekkür edilmesi gereken insanlar var. Özellikle Sayın Başkanımız daha sonra milletvekilimiz Baki Bey. Yönetim kurulumuz gerçekten bize sadece oyuncularla ilgilenecek bir ortam hazırladılar. Türkiye'de maalesef biliyorsunuz çok fazla bu tip şeyler olmuyor ama mutluyuz. Bu seneyi bitirdik. Ama hedefimiz inşallah yönetim kurulumuzla beraber önümüzdeki senenin sıkıntılarını iki yıldır süren transfer yasağını çözerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına yakışır bir takım oluşturarak yeni hedeflere doğru gitmek" dedi.

        "İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDA TRANSFER YAPACAĞIZ"

        Layiç, transfer ile ilgili sorulan soruya ise, "Çok kolay cevap verilecek şeyler değil. Kulüp politikası var. Ayrıca bizim teknik ekibin hocanın görüşünde olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var. Devam eden arkadaşlarımız var. Tabii bu noktada mutlaka transfere ihtiyacımız olacak, bir oyuncu gelecektir. Aşağı yukarı 4 yıldır sürekli beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Bu bir yerde avantajlı oluyor ama bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla şimdi ben başkanın sözünün üstüne bir şey söylemem doğru olmaz ama her takım her sene imkanı ölçüsünde transfer yapıyor. Biz de yapacağız. Mutlaka ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir istişaremiz hocalar olarak yönetimle yaptık" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"