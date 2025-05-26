Fevzi Layiç: İmkanlar ölçüsünde transfer yapacağız

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç açıklamalarda bulundu.

Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Fevzi Layiç, "Ligin son maçı geçen hafta itibarıyla ligi bitirdik çok şükür. Çok yoğun bir 15 hafta geçirdik hepimiz. Biliyorsunuz yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte tabii önce teşekkür edilmesi gereken insanlar var. Özellikle Sayın Başkanımız daha sonra milletvekilimiz Baki Bey. Yönetim kurulumuz gerçekten bize sadece oyuncularla ilgilenecek bir ortam hazırladılar. Türkiye'de maalesef biliyorsunuz çok fazla bu tip şeyler olmuyor ama mutluyuz. Bu seneyi bitirdik. Ama hedefimiz inşallah yönetim kurulumuzla beraber önümüzdeki senenin sıkıntılarını iki yıldır süren transfer yasağını çözerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına yakışır bir takım oluşturarak yeni hedeflere doğru gitmek" dedi.

"İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Layiç, transfer ile ilgili sorulan soruya ise, "Çok kolay cevap verilecek şeyler değil. Kulüp politikası var. Ayrıca bizim teknik ekibin hocanın görüşünde olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var. Devam eden arkadaşlarımız var. Tabii bu noktada mutlaka transfere ihtiyacımız olacak, bir oyuncu gelecektir. Aşağı yukarı 4 yıldır sürekli beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Bu bir yerde avantajlı oluyor ama bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla şimdi ben başkanın sözünün üstüne bir şey söylemem doğru olmaz ama her takım her sene imkanı ölçüsünde transfer yapıyor. Biz de yapacağız. Mutlaka ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir istişaremiz hocalar olarak yönetimle yaptık" diye cevap verdi.