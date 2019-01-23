FIFA serisine ilişkin dünyanın en çok takip edilen sayfalarından FIFPlay, yayınladığı 110 ligden oluşan anket ile oyun severlerin FIFA 20'de en çok bekledikleri ligi seçmelerini istedi.
Bugün itibarıyla 1 milyon oyu aşan anket, FIFA 19'daki 36 lige ek olarak en çok hangi liglerin beklendiğini ortaya çıkardı.
Aralarında TFF 1. Lig'in de üst sıralarda yer aldığı ankette birinci sıraya 114 bin oy ile Malezya Ligi yerleşirken, ikinci sırada ise sadece birkaç yüz oy farkla Endonezya Ligi (113 bin oy) bulunuyor.
Üçüncü sırada 52 bin oy ile İsrail, dördüncü sırada 49 bin oy ile Birleşik Arap Emirlikleri ve beşinci sırada ise 47 bin oy ile Meksika İkinci Ligi yer alıyor.
TFF 1. LİG KAÇINCI SIRADA?
Sıralamada TFF 1. Lig de üst sıralarda kendine yer bulmuş durumda. 33 bin oy olan TFF 1. Lig, FIFA 20'de en çok beklenen 6. lig konumunda. İlk 20'de, Romanya, Yunanistan ve Çekya gibi ülkelerin de ligleri sıralanıyor.
FIFA 20 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Serinin merakla beklenen yeni oyunu, yeni lig ve özelliklerle birlikte eylül ayının son haftasında raflarda olacak. EA Sports'un yayınladığı FIFA 19'da Türkiye'den Süper Lig'in yanısıra erkek milli takımın da yer aldığını belirtelim.
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