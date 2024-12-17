FIFA 2024 Puskas ödülünün sahibi Alejandro Garnacho!
FIFA tarafından dünyada yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün kazananı Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho oldu.
2024 'FIFA The Best Ödülleri'nde yılın en iyi isimleri ödüllerine kavuştu.
2009'dan beri her yıl futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ferenc Puskas'ın anısına verilen 'FIFA Puskas Ödülü' sahibini buldu.
Dünyada yılın en güzel golünü imza atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü'nün sahibi Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Alejandrı Garnacho oldu.
Garnacho, Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta attığı röveşata golüyle ödülü kazanan isim oldu.