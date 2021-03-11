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'Çalışanlar, FIFA 21 Ultimate Team ürünlerini karaborsada satıyor!'

EA Sports çalışanlarının, nadir bulunan FIFA 21 Ultimate Team ürünlerini el altından karaborsada sattığı iddia edildi. FUT kart olarak bilinen ürünler için şirket çalışanlarının 1000 doları geçen ücretler istediği ileri sürüldü. İddia üzerine EA Sports soruşturma başlatırken, yaşanan skandal FIFA’nın Ultimate Team topluluğunu sarstı.

FIFA 21 Ultimate Team ürünleri karaborsada satışta!- Son dakika Haberleri
HABERTURK.COM

EA Sports’un bazı çalışanlarının nadir bulunan FIFA 21 Ultimate Team ürünlerini el altından bir karaborsada gerçek para karşılığında sattığı iddia edildi. Oyun dünyasına bomba gibi düşen FIFA Ultimate Team (FUT) kartlarının karaborsada satılmasıyla ilgili olarak EA Sports, acil olarak harekete geçip, soruşturma başlattığını duyurdu.

Sosyal medyada ortaya çıkan bazı ekran görüntüsü ve yazışmaların ardından, FUT kartlarda yaşanan skandalın göründüğünden daha da büyük olduğu ve bu anlamda ciddi bir karaborsanın oluştuğu da ileri sürüldü.

'BUNA GÖZ YUMMAYIZ'

FIFA’nın Ultimate Team modunu oldukça ciddi şekilde sarsan iddialarla ilgili olarak EA Sports FIFA, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. EA Sports’un açıklamasında şöyle denildi:

“FIFA 21 Ultimate Team ürünleriyle ilgili olarak topluluğumuz içinde dolaşan iddaların farkındayız. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma devam ediyor. Uygunsuz bir davranış tespit edersek, hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Şunu açıkça belirtmek istiyoruz;bu tür davranışları kabul edemeyiz ve burada olduğu iddia edilenlere hiçbir şekilde göz yummayız. Bu durumun, oyun ve rekabet içinde haksız denge konusunda nasıl endişe yarattığının farkındayız. Durum daha fazla netlik kazandıkça topluluğu bilgilendireceğiz.”

SKANDAL FUT MODUNU SARSTI

Sızan yazışmalara göre EA Sports çalışanlarının karaborsada satışa çıkardığı nadir FUT kartlar arasında fiyatı 1000 doları geçen kartlar bile bulunuyor.

FIFA dünyasına FUT modunun gelmesi ile beraber, oyuncular, bu modları geliştirmek için çok uzun saatlerini harcıyor. Sistemde açılan kartlarla, yetenek avcılığının yanısıra, daha iyi puanlamaya ve de “Gold” versiyonlarına sahip oyuncular bulunmaya ve bu şekilde kart paketleri oluşturulmaya çalışılıyor. Transfer özelliği de dikkate alınarak oluşturulan kadrolarla diğer oyunculara karşı mücadele ediliyor.

Topluluk kuralları gereği nadir FUT kartlarını arayan bir kişinin sadece PSN ve EA ID'lerini ve uygun parayı sağlaması gerekiyor. EA çalışanları tarafından el altından satıldığı ileri sürülen paketleri satın alan oyuncular ise normalde çok zor ulaşılabilecek olan kartlara, bu paketlerin içeriklerinin de ne olduğunu bilerek, sahip oluyorlar.

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