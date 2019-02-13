EA Sports'un yayınladığı futbol oyunu serisi FIFA'nın güncel versiyonu FIFA 19'a gelen yeni güncelleme ile oyunun kapak ve oyun içi görsellerinden Cristiano Ronaldo kaldırıldı.

Henüz konuyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, EA'nin bu hamlesine sebep olarak, Ronaldo'nun bir cinsel taciz iddiası ile mahkemeye verilmiş olması gösteriliyor.

RONALDO'YA BİR TECAVÜZ SUÇLAMASI DAHA!

Söz konusu cinsel saldırı olayı ilk olarak 2017'de gün yüzüne çıkarıldı. 2009'da yaşanan olayda Ronaldo'nun bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga isimli ABD’li bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor.

YERİNE ONLAR GELDİ

2010'da taraflar mahkeme dışında anlaşarak, konuyu mahkemeden çekmiş ve Ronaldo, Mayorga'ya 375 bin dolar tazminat ödemişti.

Sözkonusu olayla ilgili olarak 2018 yılının ekim ayında ise 8 yıl sonra dava yeniden açılmıştı.

Yeni bilgilerle güncellenen dosya şimdilerde yeniden Ronaldo'nun başını ağrıtıyor. Portekizli yıldız ise suçlamaları yalanlamakla yetiniyor. FIFA 19'un tanıtım materyallerinden Ronaldo'nun silinmesinin ardından Neymar, De Bruyne ve Dybala ön plana çıkarıldı.