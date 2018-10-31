Çevresine Bandırma ve yöresindeki taraftar derneklerinin başkanlarını alan Fikret Orman, son 6,5 yılda stadın tamamlandığını ve futbol takımının 3´ncü yıldızı taktığını hatırlattı. Orman, bu yapılanların unutulmaması gerektiğini söyledi.



" BEŞİKTAŞ'IMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"



Beşiktaş´ın son Avrupa maçında aleyhinde atılan sloganları da gündeme getiren Orman, yaşanan olaylara çok üzüldüğünü belirterek, "Çünkü şahsıma ve yönetim kuruluna yapılan tezahüratları çok yadırgadım. Onları söyleyenlerden daha fazla onların maksadını anlamış değilim ama onları arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim açıkçası. Beşiktaş çok büyük bir camia. 20 milyonun üzerinde bir camia. O gün hepimiz üzüldük. Bu camianın hepsini de öyle görmemek lazım bugün buradaki, toplulukta öyle gösteriyor. Beşiktaşlılık ahde vefadır, Beşiktaşlılık çok çalışmaktır, mütevazılıktır. İyi insan olmadan Beşiktaşlı olmamaktır. Biz işimize bakacağız daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Daha ligin başındayız. Avrupa kupasında da elenmiş falan değiliz. Beşiktaş´ı içinden bölmek Beşiktaşlılığa yakışan bir şey değildir. O nedenle hep birlikte olacağız. Netice itibarıyla bu benim Beşiktaşım değil, bugün buradayım yarın ayrılırım bir başka arkadaşımız gelir. Biz de tekrar tribündeki yerimize döneceğiz. Bunun menfaati benim menfaatim değil, Beşiktaş´ın menfaati o yüzden hep birlikte Beşiktaşımıza sahip çıkacağız" dedi.



"BİZ KENDİMİZLE DEĞİL RAKİPLERİMİZLE MÜCADELE ETMEYE YÖNELMELİYİZ"



1,5 ay önce seçildiğine işaret eden ve başka bir başkan adayı çıkmadığını aktaran Orman, "Hocamızla 4 senedir beraberiz, kontratlı oyuncularımızla da beraber olacağız. Değiştirebileceğimiz bir şey yok. Biz kendimizle mücadele değil rakiplerimizle mücadele etmeye yönelmeliyiz. Her şeyden evvel enerjimizle Beşiktaş´ı yukarılara çıkartmamız lazım" ifadelerini kullandı.



ŞEREF FİGEN: "İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE..."

Bandırma Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı Şeref Figen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi günde de, kötü günde de Beşiktaş´ımıza sahip çıkacağız."



ORMAN'A PLAKET VERİLDİ



Yapılan konuşmaların ardından Bandırma Beşiktaş Taraftarları Derneği bünyesinde mücadele eden kız voleybol takımı, Başkan Fikret Orman'a plaket takdim etti.



Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan´ın, Orman´a, ismini taşıyan 10,5 numaralı forma ve bordo-beyazlı atkıyı armağan etmesinin ardından, dernek başkanı Şeref Figen, kendilerine maddi-manevi destek veren yönetici ve iş adamlarına armağanlarını verdi. Sunuculuğunu Ozan Ertuğrul´un yaptığı geceye Betül Çağlar, şarkılarıyla renk kattı.

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