Fildişi Sahili - Ekvador: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Fildişi'nin golünü 90'da Amad Diallo atarken, asist Galatasaraylı Singo'dan geldi.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:58 Güncelleme:
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında ise Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Fildişi Sahili, Amad Diallo’nun 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray’da forma giyen Wilfried Singo ise golde asisti yapan isim oldu.
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