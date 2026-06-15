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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Fildişi Sahili - Ekvador: 1-0 (MAÇ ÖZETİ) - Singo asist yaptı, Fildişi kazandı

        Fildişi Sahili - Ekvador: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Fildişi'nin golünü 90'da Amad Diallo atarken, asist Galatasaraylı Singo'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Singo asist yaptı Fildişi kazandı

        FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında ise Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.

        Fildişi Sahili, Amad Diallo’nun 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

        Galatasaray’da forma giyen Wilfried Singo ise golde asisti yapan isim oldu.

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