Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde!
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.