Filenin Sultanları dünyanın zirvesinde!

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Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.

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SANTARELLI: BUNU HAYAL EDEMEZDİM A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de şampiyon oldukları için çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Her başantrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü. Federasyonumuz çok iyi. Şu an bu şampiyonluğu kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesini yaptı.