Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının üçüncü karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:42 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının üçüncü karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Milliler, Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Angela Grass (Brezilya)
İtalya: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)
Türkiye: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)
Setler: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15
Süre: 96 dakika
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