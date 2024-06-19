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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile birlikte C Grubu'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:27
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        Sultanlar'ın Olimpiyat'taki rakipleri belli oldu
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        2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

        Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.

        Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

        Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

        A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

        B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

        C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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