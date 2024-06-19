Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile birlikte C Grubu'nda mücadele edecek.
2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti