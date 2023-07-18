Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi bakın kim çıktı! O da voleybolcuymuş!

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Monica De Gennaro,Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında forma terletmiş ve 2012 ile 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yer almıştı. Monica, 2014 yılında Milli Takım ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katılmış ve organizasyon sonunda "En iyi libero" olarak belirlenmişti. İtalyan başantrenörün eşi, takımı Imoco Volley ile 2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Vakıfbank'a karşı yenilerek takımı ile gümüş madalya kazandı.