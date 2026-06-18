Türkiye – Fransa voleybol maçı izle: Filenin Sultanları Türkiye – Fransa voleybol maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya geliyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde voleybolseverler Türkiye – Fransa voleybol maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek ikinci haftaya galibiyetle başladı. Peki Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları Türkiye – Fransa voleybol maçı izle ekranı...
2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan Ankara'da devam ediyor. Filenin Sultanları, ikinci hafta programındaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral bulan milliler, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak sıralamada üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye – Fransa voleybol maçı TRT Spor maçı canlı, şifresiz izleme ekranı...
TÜRKİYE – FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki önemli karşılaşması 18 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.30'da başlayacak.
TÜRKİYE – FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye – Fransa voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edilebilecek. Voleybolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Filenin Sultanları rakibini 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci haftaya galibiyetle başladı. Bu sonuçla milliler Fransa maçı öncesinde moral depoladı.
FİLENİN SULTANLARI VNL 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Ankara'da oynanan ikinci hafta karşılaşmalarında Türkiye'nin programı şu şekilde:
17 Haziran 2026: Türkiye 3-0 Belçika
18 Haziran 2026: Türkiye – Fransa (19.30)
20 Haziran 2026: Türkiye – Almanya (19.30)
21 Haziran 2026: Türkiye – Çin (19.30)
FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Milliler, Ankara etabının ardından Japonya'nın Kansai kentinde düzenlenecek üçüncü hafta müsabakalarına çıkacak.
8 Temmuz 2026: Polonya – Türkiye
10 Temmuz 2026: ABD – Türkiye
11 Temmuz 2026: Japonya – Türkiye
12 Temmuz 2026: Tayland – Türkiye