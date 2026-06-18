TÜRKİYE – FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye – Fransa voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edilebilecek. Voleybolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleyebilecek.