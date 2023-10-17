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        Haberler Spor Futbol Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi! - Futbol Haberleri

        Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi!

        Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:24
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        Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi!
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        Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasınaki etkileri sürüyor.

        Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

        Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu karar alındı. Mainz, Hollandalı sağ kanat yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

        Alman ekibiyle 3 maça çıkan El Ghazi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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