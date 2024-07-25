Filistinli sporcular, olimpiyat oyunları için geldikleri Paris'te coşkuyla karşılandı

Bir başka Filistin destekçisi Meriem ise destek amacıyla alana geldiğinin altını çizerek, "Onlar yürekleri dolu şekilde buraya geldiler. Çünkü İsrail, olimpik barışa dahi saygı duymuyor. Biz onların özgürlüğünü desteklemek için buradayız. Tarih 7 Ekim 2023'te başlamadı. Zaten 76 yıldır işgal söz konusu. Şu ana kadar çok fazla sivil hayatını kaybetti." diye konuştu.